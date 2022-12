Darf man die letzte Seite eines Buchs vorab lesen?

Nein! Wiewohl gesetzlich nicht zu verbieten, gehört es zu den verabscheuungswürdigsten kulturellen Tätlichkeiten eines lesefähigen Menschen, den Ausgang einer Geschichte bereits vor der vom Autor dafür exakt bestimmten Zeit erfahren zu wollen. Wir haben es hier mit denselben Persönlichkeiten zu tun, die in trübe Glaskugeln blicken, um ihre persönliche Zukunft vorherzusehen, und selbst noch in den Furchen ihrer eigenen Handflächen nach Bestimmung suchen - mit einem gewichtigen Unterschied: Der Kaffeesatzleser ist sich paradoxerweise darüber bewusst, dass sein tatsächliches Lebensergebnis durchaus von jenem abweichen kann, das ihm seine nassen Kaffeebohnen prognostizieren (was ihn keineswegs von weiteren Zukunftsbefragungen abhält und die ganze Prozedur umso lächerlicher macht).