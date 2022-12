Christoph Fritz: Zeit für nackte Zärtlichkeit

Vorzeitige Samenergüsse, peinliche Annäherungen, Sex und Nähe. In seinem zweiten Kabarettprogramm „Zärtlichkeit“ wagt der Korneuburger Durchstarter Christoph Fritz den Schritt in eine Tabuzone, die eigentlich keine sein sollte. Schikanöse Unbeholfenheit in unzweideutigen Situationen und das Talent, sogar die eigene Therapeutin zu deprimieren, sind zwei der Eckpfeiler des Programms des auch im echten Leben eher schüchternen Komikers.