Nur Minuten nach WM-Aus: Teamchef wirft hin!

Aus und vorbei: Nur wenige Minuten nach dem bitteren WM-Aus von Schottland hat Teamchef Steve Clarke seinen Rücktritt erklärt!
„Natürlich sind wir alle enttäuscht, dass wir bereits in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft ausgeschieden sind“, sagte Verbandschef Ian Maxwell einer Mitteilung zufolge. „Dennoch dürfen wir die unbestreitbaren Fortschritte unter Steve in den vergangenen sieben Jahren nicht aus den Augen verlieren.“
Schottland belegte in der Gruppe C hinter Brasilien und Marokko mit drei Punkten nur Platz drei, das reichte nicht. Der 62-jährige Clarke dankte seinen Spielern in einem offenen Brief. „Ohne sie hätten wir all die Erinnerungen, die wir seit 2019 bis heute gesammelt haben, niemals erleben können“, schrieb er. „Sie verdienen jedes Lob und jede Anerkennung, die ihnen entgegengebracht wird, und es war mir eine große Ehre, ihr Trainer zu sein.“
Auftrag „mehr als erfüllt“
Der Verband rühmte Clarke, der die Nationalmannschaft im Mai 2019 übernommen hatte, als den erfolgreichsten Nationaltrainer, den das Land je gehabt habe. Die Schotten hatten sich zum ersten Mal seit 28 Jahren wieder für die Endrunde qualifiziert. Clarke habe seinen Auftrag „mehr als erfüllt“, sagte Maxwell.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.