Nur Minuten nach WM-Aus: Teamchef wirft hin!

Schottland belegte in der Gruppe C hinter Brasilien und Marokko mit drei Punkten nur Platz drei, das reichte nicht. Der 62-jährige Clarke dankte seinen Spielern in einem offenen Brief. „Ohne sie hätten wir all die Erinnerungen, die wir seit 2019 bis heute gesammelt haben, niemals erleben können“, schrieb er. „Sie verdienen jedes Lob und jede Anerkennung, die ihnen entgegengebracht wird, und es war mir eine große Ehre, ihr Trainer zu sein.“