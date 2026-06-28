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„Es war mir eine Ehre“

Nur Minuten nach WM-Aus: Teamchef wirft hin!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
28.06.2026 02:32
Steve Clarke hört auf.
Steve Clarke hört auf.(Bild: AFP/CHANDAN KHANNA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Aus und vorbei: Nur wenige Minuten nach dem bitteren WM-Aus von Schottland hat Teamchef Steve Clarke seinen Rücktritt erklärt!

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„Natürlich sind wir alle enttäuscht, dass wir bereits in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft ausgeschieden sind“, sagte Verbandschef Ian Maxwell einer Mitteilung zufolge. „Dennoch dürfen wir die unbestreitbaren Fortschritte unter Steve in den vergangenen sieben Jahren nicht aus den Augen verlieren.“

Steve Clarke
Steve Clarke(Bild: AFP/MEGAN BRIGGS)

Schottland belegte in der Gruppe C hinter Brasilien und Marokko mit drei Punkten nur Platz drei, das reichte nicht. Der 62-jährige Clarke dankte seinen Spielern in einem offenen Brief. „Ohne sie hätten wir all die Erinnerungen, die wir seit 2019 bis heute gesammelt haben, niemals erleben können“, schrieb er. „Sie verdienen jedes Lob und jede Anerkennung, die ihnen entgegengebracht wird, und es war mir eine große Ehre, ihr Trainer zu sein.“

Auftrag „mehr als erfüllt“
Der Verband rühmte Clarke, der die Nationalmannschaft im Mai 2019 übernommen hatte, als den erfolgreichsten Nationaltrainer, den das Land je gehabt habe. Die Schotten hatten sich zum ersten Mal seit 28 Jahren wieder für die Endrunde qualifiziert. Clarke habe seinen Auftrag „mehr als erfüllt“, sagte Maxwell.

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