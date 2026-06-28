Arnautovic spielt! Die ÖFB-Aufstellung ist da

Österreichs Fußball-Nationalteam nimmt das entscheidende WM-Gruppenspiel mit annähernd derselben Startformation in Angriff wie das Auftaktspiel gegen Jordanien (3:1). Einzig Marko Arnautovic beginnt als Solostürmer anstelle von Sasa Kalajdzic. Für Österreichs Rekordnationalspieler wird es seine erste WM-Partie von Beginn an. Der zuletzt gegen Argentinien (0:2) startende Michael Gregoritsch sitzt auf der Ersatzbank.