Arnautovic spielt! Die ÖFB-Aufstellung ist da

Die ÖFB-Aufstellung für den großen WM-Showdown gegen Algerien steht fest. Teamchef Ralf Rangnick hat jene Elf bestimmt, die Österreich ins Sechszehntelfinale bringen soll. Im Sturm setzt der Deutsche dabei auf Marko Arnautovic!
Hier die Aufstellung:
Für Österreich geht es heute gegen Algerien (ab 4 Uhr MESZ – hier im Liveticker) um den Aufstieg ins WM-Sechzehntelfinale.
Arnautovic kommt ins Team
Teamchef Rangnick hat nun seine Startelf für das entscheidende Gruppenspiel präsentiert. Gegen Algerien wollen sich Rangnick und Co. auf keine Rechenspielchen einlassen – auch ein mögliches Duell gegen Spanien scheut man nicht.
Österreichs Fußball-Nationalteam nimmt das entscheidende WM-Gruppenspiel mit annähernd derselben Startformation in Angriff wie das Auftaktspiel gegen Jordanien (3:1). Einzig Marko Arnautovic beginnt als Solostürmer anstelle von Sasa Kalajdzic. Für Österreichs Rekordnationalspieler wird es seine erste WM-Partie von Beginn an. Der zuletzt gegen Argentinien (0:2) startende Michael Gregoritsch sitzt auf der Ersatzbank.
Philipp Lienhart und Phillipp Mwene kehren ins Team zurück, Konrad Laimer rückt ins Mittelfeld vor. Laut Angaben eines ÖFB-Sprechers wird diesmal allerdings Romano Schmid im Offensivzentrum auf der Zehner-Position agieren. Laimer, der dort gegen Jordanien begonnen hatte, ist für die rechte Seite vorgesehen.
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