Freundin verliert Sohn: Gakpo bleibt beim Team

Oranje-Star Cody Gakpo bleibt trotz seines persönlichen Schicksalsschlags beim niederländischen Nationalteam.
Der Stürmer des FC Liverpool hatte kurz vor dem ersten K.-o.-Spiel gegen Marokko in Monterrey zusammen mit seiner Freundin öffentlich gemacht, dass der zweite Sohn des Paares während der Schwangerschaft gestorben ist. Nach Rücksprache mit seiner Freundin habe Gakpo entschieden, die Fußball-WM zu Ende zu spielen, teilte der Verband mit.
Gakpo und seine Freundin hatten am 30. Mai via Instagram verkündet, dass sie wieder Nachwuchs erwarten. Das Paar hat bereits einen zwei Jahre alten Sohn. Der 27-Jährige bat via Instagram darum, die Privatsphäre seiner Familie zu respektieren.
„Unglaublich schwere Zeit“
„Das ist eine unglaublich schwere Zeit für unsere Familie“, schrieb Gakpo in seiner Instagram-Story. Der KNVB werde alles tun, Gakpo und seine Freundin in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, hieß es vom Verband.
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