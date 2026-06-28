Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Traurigste WM-Story

Freundin verliert Sohn: Gakpo bleibt beim Team

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
28.06.2026 04:24
Cody Gakpo
Cody Gakpo(Bild: EPA/AMY KONTRAS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Oranje-Star Cody Gakpo bleibt trotz seines persönlichen Schicksalsschlags beim niederländischen Nationalteam. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Stürmer des FC Liverpool hatte kurz vor dem ersten K.-o.-Spiel gegen Marokko in Monterrey zusammen mit seiner Freundin öffentlich gemacht, dass der zweite Sohn des Paares während der Schwangerschaft gestorben ist. Nach Rücksprache mit seiner Freundin habe Gakpo entschieden, die Fußball-WM zu Ende zu spielen, teilte der Verband mit.

Gakpo und seine Freundin hatten am 30. Mai via Instagram verkündet, dass sie wieder Nachwuchs erwarten. Das Paar hat bereits einen zwei Jahre alten Sohn. Der 27-Jährige bat via Instagram darum, die Privatsphäre seiner Familie zu respektieren.

Lesen Sie auch:
Cody Gakpo trauert.
Schock während der WM
Niederlande-Star trauert um ungeborenen Sohn
27.06.2026

„Unglaublich schwere Zeit“
„Das ist eine unglaublich schwere Zeit für unsere Familie“, schrieb Gakpo in seiner Instagram-Story. Der KNVB werde alles tun, Gakpo und seine Freundin in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, hieß es vom Verband.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
28.06.2026 04:24
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Highlights
Pflichtaufgabe erfüllt – England besiegt Panama
Alle Tore
Türkei – USA 3:2 – die Highlights im Video
Alle Tore
Tunesien – Niederlande 1:3 – die Highlights
Tore und Highlights
Video: Hier blamieren sich Deutsche gegen Ecuador
WM: Gruppe A
0:3! Tschechien enttäuscht – Alle Tore im Video
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
220.887 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
Wien
Diese Wehranlage wurde drei Wienern zum Verhängnis
126.520 mal gelesen
Im Marchfeldkanal sind die drei Männer beim Stand-up-Paddeln untergegangen. Bei dieser ...
Wien
Transgender-Star in Wiener Wohnung erstochen
122.217 mal gelesen
Etchika Pollex wurde in ihrer Wohnung in Wien ermordet.
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
3083 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
Wien
Neue Hammer-Umfrage: Rot-Pink in Wien Geschichte!
975 mal kommentiert
Kärnten
Protest gegen Konditorei: Auslagen beschmiert
804 mal kommentiert
In der Nacht auf Freitag kam es zum Vandalismusakt. 
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Traurigste WM-Story
Freundin verliert Sohn: Gakpo bleibt beim Team
WM-Highlights
Pflichtaufgabe erfüllt – England besiegt Panama
Gruppe J im TICKER
LIVE: Traumtor! Argentinien trifft per Freistoß
Gelingt Aufstieg?
Österreich LIVE: Bisher kein Offensiv-Feuerwerk
Ticker zur Match-Nacht
Starke Aktion! Fans beider Lager feiern gemeinsam

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf