Freundin verliert Sohn: Gakpo bleibt beim Team

Der Stürmer des FC Liverpool hatte kurz vor dem ersten K.-o.-Spiel gegen Marokko in Monterrey zusammen mit seiner Freundin öffentlich gemacht, dass der zweite Sohn des Paares während der Schwangerschaft gestorben ist. Nach Rücksprache mit seiner Freundin habe Gakpo entschieden, die Fußball-WM zu Ende zu spielen, teilte der Verband mit.