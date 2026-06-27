Wenn die Rosenburg plötzlich in Hollywood liegt

Der Name ist Programm – im wahrsten Sinne des Wortes. Bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke geht es bei der Sommernachtskomödie auf der Rosenburg auch auf der Bühne hitzig zu: Mit der Premiere von „Sugar – Manche mögen’s heiß“ geht es in der Theater/Musicaladaption des Komödienklassikers von Billy Wilder ganz nah an die Filmvorlage heran, ohne ein fauler Abklatsch zu sein.