Wer gewinnt den Großen Preis von Österreich?

Ähnlich fühlt sich WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli. „Ich bin Italiener, deswegen bin ich dieses Wetter gewohnt“, sagte der 19-jährige Mercedes-Shootingstar am Donnerstag. Natürlich sei es aber sehr warm und man werde im Auto gut schwitzen. Erstmals in dieser Saison und zum erst dritten Mal seit Einführung der neuen Regel im Vorjahr haben die Piloten nun die Möglichkeit, Shirts mit einem speziellen Kühlflüssigkeitssystem unter dem Rennanzug zu tragen. Zuletzt war dies vergangenen Oktober in Singapur sowie in Austin der Fall.