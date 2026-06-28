Die Formel 1 macht Halt am Red Bull Ring in Spielberg. Wer gewinnt den Großen Preis von Österreich? Wir berichten ab 15 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Mercedes-Pilot George Russell startet heute von der Pole-Position. Der Brite fing in den letzten Sekunden des Qualifyings seinen Ferrari-Konkurrenten Charles Leclerc noch ab. Auf den dritten Platz kam Lewis Hamilton im zweiten Ferrari. Russells Teamkollege Kimi Antonelli landete auf dem vierten Platz vor Max Verstappen, der im Kiesbett landete.
Für das Rennen werden bis zu 36 Grad erwartet, weshalb der Weltverband FIA eine Hitzewarnung ausgesprochen hat. Piloten wie Sergio Perez nehmen es locker. „Ich bin Mexikaner, für mich ist es nicht so heiß. Es bringt mich zum Lachen, dass sich die Europäer über diese Hitze aufregen. Für mich ist es normal“, sagte der Cadillac-Fahrer und grinste.
Hier der Zwischenstand:
Ähnlich fühlt sich WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli. „Ich bin Italiener, deswegen bin ich dieses Wetter gewohnt“, sagte der 19-jährige Mercedes-Shootingstar am Donnerstag. Natürlich sei es aber sehr warm und man werde im Auto gut schwitzen. Erstmals in dieser Saison und zum erst dritten Mal seit Einführung der neuen Regel im Vorjahr haben die Piloten nun die Möglichkeit, Shirts mit einem speziellen Kühlflüssigkeitssystem unter dem Rennanzug zu tragen. Zuletzt war dies vergangenen Oktober in Singapur sowie in Austin der Fall.
Viele Fahrer verzichten auf Kühlsystem im Cockpit
„Jedes Mal, wenn ich diese Weste benutzt habe, hat es nicht so gut funktioniert“, blickte Antonelli auf Probleme mit dem Kühlsystem zurück. „Danach war ich ziemlich fertig.“ Das System sei zwar weiterentwickelt worden, der Teenager werde aber trotzdem freiwillig darauf verzichten. Als Gewichtsausgleich müssen Fahrer dann einen zusätzlichen Ballast von 0,5 kg im Cockpit mitführen, um keinen Wettbewerbsvorteil zu erlangen.
In der Formel 1 geht es auch heißer, der Hitzerekord bei einem Rennen von 42,5 Grad Celsius wurde 2005 in Bahrain aufgestellt. In der Steiermark wird die Hitze vor allem die Fans auf den unüberdachten Tribünen am Red-Bull-Ring treffen. Die Veranstalter empfehlen das Tragen einer Kopfbedeckung und stellen kostenlose Wasserspender sowie Sonnencreme zur Verfügung. Zudem sind Flaschen (kein Glas) bis maximal 1,5 Liter am Gelände erlaubt.
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