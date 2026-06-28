Christian Fuchs legt Traineramt bei Newport nieder

Die Amtszeit von Christian Fuchs beim englischen Fußball-Viertligisten Newport County ist nach etwas mehr als einem halben Jahr wieder zu Ende.
Der 40-jährige Niederösterreicher habe sich dazu entschieden, sein Traineramt niederzulegen, gab der Verein aus der League Two am Samstag bekannt.
Klassenerhalt geschafft
Der Ex-ÖFB-Teamkapitän hatte Newport Ende November 2025 als Schlusslicht übernommen und in der Folge mit neun Siegen, fünf Remis und 15 Niederlagen zum Klassenerhalt geführt.
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