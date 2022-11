Vier Kofferraumhunde von Parkplatz gerettet

Was mache ich, wenn ich einen illegalen Kofferraumverkauf beobachte?

Besonders oft werden solche Machenschaften auf Parkplätzen von Supermärkten und Einkaufszentren beobachtet. „Wenn man so etwas sieht, dann ist oft der erste Impuls, die Tiere selbst dort wegzuholen. Aber sehr viel besser wäre es, nicht direkt einzugreifen, sondern das Kennzeichen zu notieren und sofort die Polizei zu rufen und am besten auch gleich das nächste Tierschutzhaus. Denn so können die Täter auf frischer Tat ertappt werden und die Hunde werden sicher aufgenommen und versorgt“, erklärt Stephan Scheidl von „Tierschutz Austria“.