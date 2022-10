Während Pandemie florierte illegaler Welpenhandel

Mehr Menschen als sonst haben sich in der Corona-Pandemie einen Welpen zugelegt. Der Weg, den so mancher bei der Anschaffung eines tierischen Begleiters wählte, war dabei aber oftmals höchst unseriös. „Die Menschen lassen sich leider viel zu sehr von den niedlichen Fotos in Online-Anzeigen beeinflussen. Sie treffen dann spontan eine Kaufentscheidung und gehen illegalen Welpenhändlern in die Falle“, sagte Vier-Pfoten-Kampagnenleiterin Veronika Weissenböck. Oft seien solche Tiere krank, viele würden sogar sterben.