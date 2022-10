„Die Erinnerungen an David werden nie verblassen“

Mit großen Augen blicken Jonas, Felix und der 20 Monate alte Elias auf die große Kamera des „Krone“-Fotografen. Der Jüngste winkt auch immer wieder her. Manchmal aber versteckt er sich hinter dem Papa. Vor vier Jahren war die „Krone“ hier in diesem beschaulichen Haus nahe des Wallersees. Damals noch war es still und ruhig, heute dagegen erfüllt das Lachen und das Treiben der Kinder die Wohnräume.