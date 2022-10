Zeugnis für Regierung: Kein Einser, ein „Fleck“

Günther Platter (ÖVP): Den Ruf als großer Macher hat er sich nie erarbeitet. Aber den als verlässlicher und hervorragender Verwalter des Landes, der auch in schwierigen Zeiten eine klaren und kühlen Kopf bewahrt hat. Seine solide Budgeterstellung in den vergangenen Jahren ist ein gutes Beispiel dafür. Motto: Nicht auf Kosten anderer leben. Er ist auch der unumstrittene Profi im Regierungsteam, gehört der Sparte „Zuerst denken, dann reden“ an. Da gibt es speziell in dessen Partei einige, die das eher umgekehrt handhaben.