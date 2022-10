Meteorologe erklärt, wie extrem unser Wetter ist

Wir stöhnen ganzjährig: Im Frühling war es zu trocken, im Sommer zu heiß, jetzt ist es zu nass. Diese Empfindungen sind nur teils subjektiv. „Der Sommer, wir rechnen von 1. Juni bis 1. September, war in Unterkärnten zu trocken, in Oberkärnten dafür überdurchschnittlich niederschlagsreich. Üblicherweise regnet es in Klagenfurt 360 Liter pro Quadratmeter, heuer nur 200 Liter; in St. Andrä gar nur 195 Liter. Der trockenste Ort war Feistritz ob Bleiburg mit nur 171 Liter“, weiß Nikolas Zimmermann, Meteorologe beim Wetterdienst Ubimet.