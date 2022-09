Betten im Spital sind unnötig blockiert

Mit den steigenden Coronazahlen steigt auch wieder die Anzahl der Patienten, die wegen Covid in einem Salzburger Krankenhaus landen - und somit auch die Belastung fürs Gesundheitssystem. Die Versorgung ist dabei dezentral: Während in der ersten Welle im Jahr 2020 noch alle Covid-Patienten im Landesspital zusammengefasst wurden, setzen die Landeskliniken (SALK) nun auf ein konträres System. So soll jeder Positive so lang wie möglich zu Hause, im Seniorenwohnhaus oder in einem regionalen Krankenhaus bleiben. Erst, wenn akuter medizinischer Handlungsbedarf besteht, kommen die Patienten zur intensivmedizinischen Versorgung nach Schwarzach oder ins Uniklinikum.