Traum der Wiederkehr als Oper im Musiktheater

Erich Wolfgang Korngold war 23 Jahre alt, als er mit seiner symbolistischen Oper „Die tote Stadt“, uraufgeführt im Jahr 1920, auf einen Schlag berühmt wurde. Lange war das Werk des Komponisten, der emigrieren musste, in den Spielplänen vergessen, doch derzeit wird es neu entdeckt. So auch am Musiktheater, wo die Oper in einer Inszenierung von Andreas Baesler auf die Bühne kommt.