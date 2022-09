„GirlsDoPorn“-Kopf jetzt auf „Most Wanted“-Liste

„Hunderte junge Frauen schikaniert“

„Pratt hat im Laufe dieser Verschwörung Hunderte von jungen Frauen schikaniert“, sagte Special Agent Renee Green vom FBI-Büro in San Diego. „Er benutzte Betrug, Lügen und Rachsucht, um die jungen Frauen zu quälen, die er in seiner Schlinge gefangen hatte“, so Green. „Und wir glauben, dass er auch weiterhin nach einer Gelegenheit suchen wird, mehr Frauen und mehr Menschen zu schikanieren, um sich selbst finanziell zu bereichern.“