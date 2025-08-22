Daran wird in Laboren der Solarindustrie geforscht

Wie viel des auftreffenden Sonnenlichtes von einer Photovoltaikanlage in Strom umgewandelt wird, hängt vom Wirkungsgrad ab. Noch vor ein paar Jahren galten Solarzellen mit 20 Prozent als hochmodern, mittlerweile liefern gute Module bis zu 25 Prozent. Doch in den Laboratorien internationaler Universitäten und bei den Herstellern ist man längst weiter. Britische Forscher haben nun für den Indoor-Einsatz unter Kunstlicht optimierte Solarzellen mit beeindruckenden 37,6 Prozent Effizienz vorgestellt, die in Kleingeräten wie Fernbedienungen die Batterie überflüssig machen sollen. Möglich werden sie durch einen vielversprechenden neuen Werkstoff.