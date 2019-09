„Ganze Stadt weiß es“: Frauen in der Porno-Falle

Klägerinnen wollten eigentlich Models werden

Die Opfer - allesamt Frauen zwischen 18 und 23 - berichten, dass sie eigentlich auf eine Online-Annonce reagiert hätten, in der (angezogene) Models gesucht wurden. Dann hätten sich Männer gemeldet, die sie dazu ermutigt hätten, in einem Porno mitzuspielen. Zunächst hätten sie gezögert, berichtet „Ars Technica“, doch dann boten ihnen die Männer 5000 US-Dollar (rund 4500 Euro) für eine halbe Stunde Dreh an - und versicherten, dass die Clips nur auf DVD und nicht in den USA veröffentlicht werden sollten. Eine glatte Lüge, wenn es nach den Klägerinnen geht.