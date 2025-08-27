Apple erwägt Kauf von Mistral und Perplexity

Eine Stellungnahme der genannten Unternehmen lag zunächst nicht vor. Mistral, das von Nvidia unterstützt wird, war nach einer Finanzierungsrunde im vergangenen Jahr mit mehr als sechs Milliarden Dollar (rund 5,13 Milliarden Euro) bewertet worden. Die Zeitung „Financial Times“ berichtete jüngst, dass das Unternehmen über eine weitere Milliarde Dollar Kapital zu einer Bewertung von rund zehn Milliarden verhandelt.