Apple erwägt Kauf von Mistral und Perplexity

Apple erwägt einem Medienbericht zufolge den Kauf der KI-Start-ups Mistral und Perplexity. Der iPhone-Hersteller habe intern über eine Übernahme des französischen Unternehmens sowie der KI-Suchmaschine beraten, berichtete der Branchendienst „The Information“ am Dienstag unter Berufung auf Insider.
Eine Stellungnahme der genannten Unternehmen lag zunächst nicht vor. Mistral, das von Nvidia unterstützt wird, war nach einer Finanzierungsrunde im vergangenen Jahr mit mehr als sechs Milliarden Dollar (rund 5,13 Milliarden Euro) bewertet worden. Die Zeitung „Financial Times“ berichtete jüngst, dass das Unternehmen über eine weitere Milliarde Dollar Kapital zu einer Bewertung von rund zehn Milliarden verhandelt.
Anfang des Jahres hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg gemeldet, dass Apple-Manager intern über ein mögliches Gebot für Perplexity gesprochen hätten. Das Start-up wird von Nvidia und dem Amazon-Gründer Jeff Bezos unterstützt.
Apple hinkt bei der Integration von Funktionen der Künstlichen Intelligenz Konkurrenten wie Google und Samsung hinterher. Konzernchef Tim Cook hatte im vergangenen Monat signalisiert, dass Apple offen für größere Zukäufe im KI-Bereich sei, um die Entwicklung voranzutreiben.
