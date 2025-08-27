Chinesische Firmen wollen Chip-Fertigung ausbauen

Es sei aber unklar, ob der Konzern auch Betreiber dieser Anlagen sei, berichtete die „Financial Times“ am Mittwoch. Die Kapazitäten der drei neuen Produktionsstätten könnten die bisherige Gesamtproduktion von KI-Chips des größten chinesischen Auftragsfertigers SMIC übersteigen. SMIC wolle seine Produktion im kommenden Jahr verdoppeln, hieß es weiter. Keines der beiden Unternehmen war zunächst für eine Stellungnahme zu erreichen.