Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

KI-Offensive

Chinesische Firmen wollen Chip-Fertigung ausbauen

Web
27.08.2025 14:46
(Bild: AP/Virginia Mayo)

Chinesische Halbleiterfirmen wollen ihre Produktion von Spezialchips für Künstliche Intelligenz einem Medienbericht zufolge im kommenden Jahr verdreifachen. Demnächst solle ein neues Werk für Huawei-Prozessoren den Betrieb aufnehmen. Zwei weitere Fabriken starteten im kommenden Jahr mit der Fertigung.

0 Kommentare

Es sei aber unklar, ob der Konzern auch Betreiber dieser Anlagen sei, berichtete die „Financial Times“ am Mittwoch. Die Kapazitäten der drei neuen Produktionsstätten könnten die bisherige Gesamtproduktion von KI-Chips des größten chinesischen Auftragsfertigers SMIC übersteigen. SMIC wolle seine Produktion im kommenden Jahr verdoppeln, hieß es weiter. Keines der beiden Unternehmen war zunächst für eine Stellungnahme zu erreichen.

Lesen Sie auch:
Nvidia soll die ersten Testexemplare seiner neuen Prozessoren ab dem kommenden Monat an ...
Leistungsstärker
Nvidia arbeitet an neuem KI-Chip für China
19.08.2025
Schreiben an Firmen
China warnt vor Nutzung bestimmter Nvidia-Chips
12.08.2025
Einnahmen aus China
Nvidia und AMD zahlen 15 Prozent an die USA
11.08.2025

Unabhängiger vom Westen
China forciert den Ausbau der heimischen Chip-Produktion. Damit will sich das Land unabhängiger von Lieferungen westlicher Hersteller wie Nvidia machen. Diese können wegen der US-Beschränkungen für Hochtechnologie-Exporte nur leistungsreduzierte Varianten ihrer Produkte in die Volksrepublik liefern.

Warnung vor Hintertüren
US-Präsident Donald Trump hatte Nvidia zwar unlängst die Ausfuhr von KI-Chips des Typs H20 wieder genehmigt. Die Regierung in Peking warnt heimische Firmen jedoch vor dem Einsatz der Nvidia-Produkte. Sie befürchtet, dass der US-Konzern sogenannte Hintertüren einbaut, mit denen die Prozessoren überwacht oder aus der Ferne kontrolliert werden können. Nvidia hat dies stets zurückgewiesen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Drei Geräte in einem
Dreame H15 Mix: Neuer „Transformer“-Sauger im Test
Sehen aus wie Fassadenplatten, sind aber Solarzellen: Eine Firma aus den Niederlanden hat dieses ...
Krone Plus Logo
Indoor, biegsam, bunt
Daran wird in Laboren der Solarindustrie geforscht
Illustration der NASA: So könnte eine auf Kernspaltung basierende Stromversorgung auf dem Mond ...
Krone Plus Logo
Angst vor Sperrzonen
China, Russland, USA: Rennen um das erste Mond-AKW
An zahlreichen Anspielstationen können Gamer in Köln auch Spiele ausprobieren, die noch gar ...
Größte Gaming-Messe
Gamescom 2025: Das sind die Highlights in Köln
Profi-Drohnen für den Agrar- und Filmbereich können mehr als filmen und Dünger versprühen: In ...
Krone Plus Logo
Verblüffende Technik
Wie Drohnen bei Krieg & Katastrophen Leben retten
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
121.761 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Britney Spears postet Splitternackt-Foto auf Insta
98.093 mal gelesen
Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
92.026 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1394 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1213 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
Innenpolitik
„Kickl hat kalte Füße bekommen – ich nicht“
1078 mal kommentiert
Mehr Web
KI-Offensive
Chinesische Firmen wollen Chip-Fertigung ausbauen
Große Sicherheitslücke
Schwere Störung bei PayPal, Tausende betroffen
„Nichts schönreden“
Eltern klagen OpenAI nach Suizid von US-Teenager
Lobby-Initiative
Meta strebt lockerere KI-Regeln in Kalifornien an
KI-Start-ups
Apple erwägt Kauf von Mistral und Perplexity

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf