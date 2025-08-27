Schwere Störung bei PayPal, Tausende betroffen

Verdächtige Lastschriften

Nach Informationen der „SZ“ fiel den Banken Anfang dieser Woche auf, dass Paypal innerhalb weniger Tage Millionen von Lastschriften eingereicht hatte, die verdächtig wirkten. Normalerweise sortiert das interne Sicherheitssystem solche Transaktionen aus – doch es war offenbar Ende vergangener Woche komplett oder größtenteils ausgefallen. Die Banken zogen daraufhin die Notbremse. Um ihre Kunden vor unrechtmäßigen Abbuchungen zu schützen, stoppten einige Banken vorübergehend sämtliche PayPal-Transaktionen. Schätzungen zufolge könnten insgesamt über zehn Milliarden Euro blockiert sein.