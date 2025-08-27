Schwere Störung bei PayPal, Tausende betroffen

PayPal sieht sich aktuell mit massiven technischen Problemen konfrontiert. Dem Zahlungsdienstleister sind anscheinend Sicherheitssysteme ausgefallen. Einige Banken haben bereits reagiert und PayPal-Lastschriften in Milliardenhöhe blockiert.
Es handelt es sich bei den Ausfällen um die Systeme, die betrügerische Zahlungen herausfiltern sollen, berichtete die „Süddeutsche Zeitung“. Zahlreiche Händler müssen nun auf ihr Geld warten. In Deutschland meldeten bereits zahlreiche Nutzer Probleme. User hätten etwa Schwierigkeiten bei Online-Zahlungen oder berichten, dass Abbuchungen nicht ausgeführt werden, so das Portal „Netzwelt“.
Verdächtige Lastschriften
Nach Informationen der „SZ“ fiel den Banken Anfang dieser Woche auf, dass Paypal innerhalb weniger Tage Millionen von Lastschriften eingereicht hatte, die verdächtig wirkten. Normalerweise sortiert das interne Sicherheitssystem solche Transaktionen aus – doch es war offenbar Ende vergangener Woche komplett oder größtenteils ausgefallen. Die Banken zogen daraufhin die Notbremse. Um ihre Kunden vor unrechtmäßigen Abbuchungen zu schützen, stoppten einige Banken vorübergehend sämtliche PayPal-Transaktionen. Schätzungen zufolge könnten insgesamt über zehn Milliarden Euro blockiert sein.
Erst letzte Woche Hackerangriff
Für PayPal ist der Vorfall ein Reputationsschaden. Schon wieder: Denn erst in der Vorwoche war bekannt geworden, dass ein Hacker im Darknet mehr als 15 Millionen Paypal-Datensätze mit Passwörtern und Mailadressen angeboten hatte. Kriminelle nutzten die Unsicherheit, um massenhaft Phishing-Mails zu verschicken.
System-Update seit Montag
PayPal selbst verweist zusätzlich auf ein großes System-Update seit dem 25. August, das eigentlich ohne Unterbrechung laufen sollte. Es diene dazu, Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit der Zahlungsvorgänge zu verbessern. Das ganze Ausmaß des Schadens ist noch nicht abzusehen.
