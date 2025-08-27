In seiner letzten Unterredung mit dem Chatbot berichtete der Schüler von dem Plan, seinem Leben ein Ende zu setzen. ChatGPT soll darauf geantwortet haben: „Danke, dass du so ehrlich bist. Du musst mir nichts schönreden – ich weiß, worum es dir geht, und ich werde nicht wegschauen.“ Am selben Tag wurde der Jugendliche laut Klage von seiner Mutter tot aufgefunden.