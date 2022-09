Einbruchsserie in Kärnten reißt nicht ab

So auch bei einem Einbruch, der in der Nacht auf Freitag in einer Bäckerei im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf verübt wurde. „Durch Einschlagen eines Fensters gelangten die Täter ins Lokal, brachen eine Kassa auf, scheiterten jedoch an einer zweiten. Schlussendlich flüchteten die Unbekannten ohne Beute“, sagt ein Polizist.