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Stadtteil betroffen

Warme Duschen nur zu bestimmten Zeiten möglich

Wien
19.06.2026 16:00
Rund um die Müllverbrennung muss gearbeitet werden – das Warmwasser bleibt daher aus.
Rund um die Müllverbrennung muss gearbeitet werden – das Warmwasser bleibt daher aus.(Bild: Wien Energie/FOTObyHOFER/Christian Hofer)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Die Wiener Netze und Wien Energie unterbrechen ab 25. Juni für vier Tage die Fernwärme in Teilen des 14. und 16. Bezirks. In der Zeit gibt es kein Warmwasser. Rund 140 Hausanschlüsse sind betroffen – in einem Gebiet mit Wohntürmen und Hunderten Wohnungen. 

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Seit 1963 transportiert die „Flötzersteig-Leitung“ Wärme aus Österreichs ältester Müllverbrennungsanlage zu den Haushalten im Westen Wiens. Jetzt muss die 63 Jahre alte Leitung dringend saniert werden. Wiener Netze und Wien Energie unterbrechen deshalb von Donnerstag, 25. Juni (6 Uhr früh) bis Montag, 29. Juni (9 Uhr) die Versorgung mit Heizung und Warmwasser. Betroffen sind einzelne Straßenzüge im 14. und 16. Bezirk – rund 140 Hausanschlüsse, darunter Wohntürme mit Hunderten Wohnungen. Tausende könnte es betreffen.

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