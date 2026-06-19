Warme Duschen nur zu bestimmten Zeiten möglich

Seit 1963 transportiert die „Flötzersteig-Leitung“ Wärme aus Österreichs ältester Müllverbrennungsanlage zu den Haushalten im Westen Wiens. Jetzt muss die 63 Jahre alte Leitung dringend saniert werden. Wiener Netze und Wien Energie unterbrechen deshalb von Donnerstag, 25. Juni (6 Uhr früh) bis Montag, 29. Juni (9 Uhr) die Versorgung mit Heizung und Warmwasser. Betroffen sind einzelne Straßenzüge im 14. und 16. Bezirk – rund 140 Hausanschlüsse, darunter Wohntürme mit Hunderten Wohnungen. Tausende könnte es betreffen.