Auf einen Eiscafé hinauf zur urigen Sonnbergalm

Bei dieser Tour im Sellraintal erwartet uns eine besondere kühle Köstlichkeit, die es auf einer urtümlichen Alm sonst wohl kaum gibt – ideal für die heißen Tage. Die Sonnbergalm ist Ziel für Jung und Alt.
Die leicht und in relativ kurzer Zeit erreichbare Einkehr stellt fast noch einen Geheimtipp dar. Und obwohl über einen Fahrweg erreichbar, werden Wanderer hier nicht von Stromradlern „bedrängt“.
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