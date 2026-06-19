Fünf neue Videokameras in der Innenstadt montiert

Paragraph 54 Absatz 6 des Sicherheitspolizeigesetzes erlaubt den Einsatz von Bild- und Tonaufzeichnungsgeräten an gefährdeten öffentlichen Orten, an denen bereits Straftaten stattgefunden haben. Die Aufzeichnungen werden für 48 Stunden gesichert. Jede Verarbeitung der Daten (auch die Löschung) ist nach dem Datenschutzgesetz zu protokollieren. Die Protokoll- und Aufzeichnungsdaten sind für die Dauer von drei Jahren aufzubewahren.