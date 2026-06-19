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Für mehr Sicherheit

Fünf neue Videokameras in der Innenstadt montiert

Kärnten
19.06.2026 13:27
Sicherheitsgefühl und Aufklärungshilfe: Fünf neue Videokameras werden in Villach installiert.
Sicherheitsgefühl und Aufklärungshilfe: Fünf neue Videokameras werden in Villach installiert.(Bild: Stadt Villach/Kofler)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Videoüberwachung soll die Polizei unterstützen: Vom Hauptbahnhof über die Draulände und den Hauptplatz bis zum Rathausplatz werden fünf Kameras installiert.

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Videokameras sollen helfen, Straftaten zu verhindern, und das Sicherheitsgefühl bei den Menschen stärken. Daher werden in Villach weitere Geräte installiert – und zwar nicht verdeckt, sondern offen und deutlich erkennbar. Zusätzlich ist die Polizei natürlich weiterhin präsent im Streifen- und Überwachungsdienst.

Zitat Icon

Es wäre unsinnig, auf diese technischen Hilfsmittel zu verzichten. Sie sind Ergänzung, aber nicht Ersatz für Polizeipräsenz.

Günther Albel, Bürgermeister von Villach

„Der Ausbau der Videoüberwachung im Stadtgebiet ist ein weiterer Baustein unserer polizeilichen Sicherheitsarchitektur in Villach. Damit stärken wir das subjektive Sicherheitsgefühl und optimieren unsere Möglichkeiten bei der Verhinderung und Aufklärung von Straftaten“, erklärt Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß.

„Es wäre unsinnig, im Jahr 2026 auf zeitgemäße und bewährte technische Hilfsmittel zu verzichten. Die Kameras werden unserer Exekutive und damit der Bevölkerung helfen. Dass sie wertvolle Ergänzung, aber keinesfalls Ersatz für die persönliche Präsenz von Polizistinnen und Polizisten sein können, versteht sich von selbst“, betont Bürgermeister Günther Albel.

Die rechtliche Grundlage für die Erweiterung der Videoüberwachung wurde im Vorjahr geschaffen. Stadt, Stadtpolizeikommando und Landespolizeidirektion haben die Standorte für die fünf Kameras ausgewählt.

Paragraph 54 Absatz 6 des Sicherheitspolizeigesetzes erlaubt den Einsatz von Bild- und Tonaufzeichnungsgeräten an gefährdeten öffentlichen Orten, an denen bereits Straftaten stattgefunden haben. Die Aufzeichnungen werden für 48 Stunden gesichert. Jede Verarbeitung der Daten (auch die Löschung) ist nach dem Datenschutzgesetz zu protokollieren. Die Protokoll- und Aufzeichnungsdaten sind für die Dauer von drei Jahren aufzubewahren.

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