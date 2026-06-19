Schluss mit Müll-Chaos: Verordnung sorgt für Ärger

„Schluss mit dem Müll-Chaos – die neue Verordnung muss rückabgewickelt werden“, fordert Stadtvize Patrick Jonke (FSP) und mischt sich damit ins Ressort von Sandra Wassermann (FP) ein. Mülltonnen werden seit Jänner von der Entsorgung nur noch an der Grundstücksgrenze abgeholt. Es gibt viel Kritik.
Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP) grätscht mit der Müll-Kritik ins Ressort von Sandra Wassermann (FP). „Sie bleibt leider untätig. Ich bin gebeten worden zu helfen.“ Seit 1. Jänner gilt die neue Verordnung, dass die Mülltonnen bis zur Grundstücksgrenze gebracht werden müssen.
„Die dort abgestellten Tonnen verstellen meist Straßen. Viele Gehsteige sind zu schmal. Das ist eine enorme Hürde für ältere Menschen und Personen mit Beeinträchtigungen. Bei vielen Gebäuden blockieren die Tonnen Fluchtwege. Zudem werden in der Nacht bereitgestellte Tonnen immer wieder mutwillig umgeworfen. Kindergärten bei ihren Spaziergängen müssen wegen der blockierenden Mülltonnen jetzt oft auf die Straße ausweichen. Das ist gefährlich“, kritisiert Jonke. Die Müll-Gebühren seien in den vergangenen drei Jahren um 15 Prozent gestiegen, und dafür gebe es nun weniger Leistung. „So geht’s nicht! Lässt man den Müll weiter im Innenhof abholen, zahlt man Extrakosten an die Entsorgung.“
Im Stauderhaus verlangt die Abteilung für diesen Service 10.000 Euro jährlich. Das bedeutet eine zusätzliche Belastung von 300 Euro pro Jahr für jeden Mieter. „Ich muss für die bisher gewohnte Entsorgung jährlich 750 Euro extra zahlen oder der Müll wird nicht abgeholt“, kritisiert Gregor Grüner vom Modegeschäft. „600.000 Euro sollen mit der neuen Verordnung jährlich eingespart werden, dafür sind die Probleme viel zu groß“, sagt Jonke.
Sandra Wassermann will an der Verordnung festhalten. „Die Bereitstellung der Mülltonnen mit einem Toleranzbereich von 10 Metern wurde schon in der Abfuhrordnung 2007 vom Gemeinderat beschlossen. Die Änderung in der Abfuhrordnung 2025 ist lediglich, dass die Tonne an der Grundstücksgrenze bereitgestellt werden soll. Beim überwiegenden Teil der insgesamt 17.000 Liegenschaften bzw. Abholpunkten funktioniert die neue Regelung reibungslos.“ Die Referentin weist auch auf die steigenden Treibstoffpreise hin.
Viele Pensionisten haben jedoch nicht mehr die Kraft, die Tonnen zu transportieren. „Ich bin jetzt 80 Jahre alt, aber so ein Theater im Rathaus wie jetzt habe ich noch nie erlebt“, kritisiert Christine Bahr.
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