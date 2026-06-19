Schluss mit Müll-Chaos: Verordnung sorgt für Ärger

„Die dort abgestellten Tonnen verstellen meist Straßen. Viele Gehsteige sind zu schmal. Das ist eine enorme Hürde für ältere Menschen und Personen mit Beeinträchtigungen. Bei vielen Gebäuden blockieren die Tonnen Fluchtwege. Zudem werden in der Nacht bereitgestellte Tonnen immer wieder mutwillig umgeworfen. Kindergärten bei ihren Spaziergängen müssen wegen der blockierenden Mülltonnen jetzt oft auf die Straße ausweichen. Das ist gefährlich“, kritisiert Jonke. Die Müll-Gebühren seien in den vergangenen drei Jahren um 15 Prozent gestiegen, und dafür gebe es nun weniger Leistung. „So geht’s nicht! Lässt man den Müll weiter im Innenhof abholen, zahlt man Extrakosten an die Entsorgung.“