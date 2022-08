„Wir trugen Konflikte früher nicht so laut aus“

Eine Kulisse wie eine Fototapete. Die schroffen Zinnen des Wilden Kaiser liegen unter blauem Himmel in der Mittagssonne. Am Rand der Wiese plätschert beschaulich ein Brunnen. Während Stanglwirt-Juniorchefin Maria Hauser im Dirndl gerade einen Krug mit eiskaltem Quellwasser füllt und ihn auf den Tisch stellt, wird sie auch schon von ihrem prominenten Gast abgebusselt. Jean-Claude Juncker (67) ist wieder da! „Das 13. Jahr in Folge“, wie er in bester Laune festhält.