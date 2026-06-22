Pkw geriet auf Gegenfahrbahn, Motorradlenker starb

Mann erlag schwersten Verletzungen

Der Pkw des 23-Jährigen fuhr weiter auf der Gegenfahrbahn, wobei es zur Frontalkollision mit dem 52-jährigen Motorradfahrer kam. In der Folge kam dieser verletzt auf einem angrenzenden Asphaltweg zu liegen. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungskette und Erstversorgung durch Rettung und Notärztin erlag der Mann noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.