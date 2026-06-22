Pkw geriet auf Gegenfahrbahn, Motorradlenker starb

Eine tödliche Kollision zwischen einem Pkw-Lenker, der auf die Gegenfahrbahn geraten war, und einem Motorradfahrer ereignete sich Montagfrüh in Schönwies (Tirol). Ein Klein-Lkw hatte den Frontalzusammenstoß gerade noch durch ein Ausweichmanöver verhindern können. Der Motorradler hatte dazu offenbar keine Chance.
Am Montag gegen 6.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Todesfolge auf der B171 im Gemeindegebiet von Schönwies.
Ein 23-jähriger Österreicher lenkte sein Fahrzeug von Westen kommend in Fahrtrichtung Schönwies, zeitgleich fuhr ein 44-jähriger Österreicher mit seinem Klein-LKW von Imst kommend in Fahrtrichtung Westen, hinter dem Klein-Lkw fuhr ein 52-jähriger Österreicher mit seinem Motorrad.
Klein-Lkw am Heck getroffen
Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 23-Jährige auf die Gegenfahrbahn. Der Lenker des Klein-Lkw konnte einen Frontalzusammenstoß verhindern, indem er in einen angrenzenden Grünstreifen steuerte, wurde aber noch am Heck gerammt.
Mann erlag schwersten Verletzungen
Der Pkw des 23-Jährigen fuhr weiter auf der Gegenfahrbahn, wobei es zur Frontalkollision mit dem 52-jährigen Motorradfahrer kam. In der Folge kam dieser verletzt auf einem angrenzenden Asphaltweg zu liegen. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungskette und Erstversorgung durch Rettung und Notärztin erlag der Mann noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.
Straße knapp drei Stunden unpassierbar
Der 23-Jährige und der 44-Jährige wurden nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei durch den Unfall nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, Pkw und Motorrad mussten von einem Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt werden.
Die Unfallstelle war im Zeitraum von 6.45 Uhr bis 9.55 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr komplett gesperrt, eine Umleitung wurde über die Inntalautobahn eingerichtet.
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