Baumgartner: „Brauchen Jungs, die Eier haben!“

Was ist der Schlüssel gegen Messi?

Was ist aber nun der Schlüssel, um Lionel Messi und seine Argentinier zu ärgern? „Wir müssen Ehrfurcht vor Messi und seiner Leistung haben, aber daraus auch Energie ziehen. Ich glaube schon, dass wir ihm auf die Nerven gehen können. Angst dürfen wir nicht haben, wir müssen mutig sein. Wir brauchen jetzt Jungs, die Eier haben.“