Baumgartner: „Brauchen Jungs, die Eier haben!“

Wie kann Österreich gegen das Starensemble von Titelverteidiger Argentinien bestehen? „In solchen Spielen ist es wichtig, mutig zu sein. Wir brauchen jetzt Jungs, die Eier haben“, gibt der verletzte ÖFB-Star Christoph Baumgartner vor Anpfiff die Richtung vor. Dass er selbst nicht auf dem Platz stehen kann, schmerzt ihn vor so einem Match natürlich besonders.
„Ich freue mich total auf das Match. So ein Stadion, so eine Kulisse, so ein Gegner – besser wird es kaum“, zeigt sich Baumgartner gegenüber Servus TV im Stadion von Dallas begeistert. Dass er selbst – verletzungsbedingt – nicht auf dem Rasen stehen kann, schmerzt ihn deshalb natürlich sehr.
Dennoch ist er froh, beim Team zu sein und dort eine neue Rolle einzunehmen. „Ich bin ein Bindeglied zwischen Trainern und Spielern. Jeder weiß, dass er von mir eine ehrliche Meinung bekommt. Es ist eine andere Rolle als vorher erwartet, aber eine, die mir jetzt auch Spaß macht“, so der Leipzig-Legionär.
Was ist der Schlüssel gegen Messi?
Was ist aber nun der Schlüssel, um Lionel Messi und seine Argentinier zu ärgern? „Wir müssen Ehrfurcht vor Messi und seiner Leistung haben, aber daraus auch Energie ziehen. Ich glaube schon, dass wir ihm auf die Nerven gehen können. Angst dürfen wir nicht haben, wir müssen mutig sein. Wir brauchen jetzt Jungs, die Eier haben.“
Dass Michael Gregoritsch heute in der Startelf steht, freut Baumgartner besonders. Aber auch auf den Auftritt von Paul Wanner ist er gespannt: „Er bringt das Richtige für dieses Spiel mit. Er soll mit Spaß Fußball spielen. Jetzt kann er zeigen, was er drauf hat!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.