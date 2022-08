Ungarns Osten und Süden: Lebenslust neu entdeckt

Statt im Geld wird im Heilwasser gebadet

Mit der Hoffnung auf satte Gewinne wurde in Ungarn der 1960er-Jahre nach Öl gebohrt. Gestoßen ist man auf Thermalwasser. Einige Besucher der Wellness-Oase Saliris auf dem berühmten Salzhügel erinnern sich an ein kleines Becken, das Dorfbewohner als Erste gebaut hatten. Drei Nostalgiepools für Anrainer gibt es noch, weitere 14 für Saliris-Gäste. „Aus 600 Meter Tiefe sprudelt das Wasser mit 69 Grad empor, gebadet wird in 30 bis 39 Grad“, so die Hausherren. Der Name des Heilortes ist hingegen rein der Fantasie entsprungen, Salz gibt es am Salzhügel keines, stattdessen reichlich Calcium und Magnesium.