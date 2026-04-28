Geheime Kamera auf deutschem Bahnhof entdeckt

Verdächtiger vor Zugriff wochenlang observiert

Inzwischen gibt es auch einen Verdächtigen. Es handelt sich der Staatsanwaltschaft Dortmund zufolge um einen Mann aus Litauen. Er soll seit mehreren Jahren in Deutschland leben und die Kamera montiert haben. Beamte durchsuchten nach wochenlanger Observation seine Wohnung, ermittelt wird wegen möglicher Spionage und Sabotage.