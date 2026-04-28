Kid Rock flog mit Hegseth in Armee-Hubschraubern

Gegen Standard-Flugvorschriften

Kritik wird auch daran geübt, dass die Maschinen nur mit einem Piloten besetzt waren, damit beide jeweils auf dem zweiten Sitz mitfliegen konnten. Das berichtete ein US-Journalist unter Berufung auf Militärquellen noch vor Hegseths Post. Eine Zivilperson auf diesem Platz ist nur erlaubt, wenn eine Ausnahmegenehmigung auf Generalstabsebene vorliegt. Kid Rock, der weder im Pentagon noch sonst wo eine offizielle Position bekleidet, erfüllt die Standardvoraussetzungen dafür aber eigentlich nicht.