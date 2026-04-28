Wo finden die 2030 Olympia-Eishockeyspiele statt?

Wegen Streitigkeiten am geplanten Austragungsort Nizza könnten Eishockeyspiele der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2030 in den französischen Alpen Hunderte Kilometer entfernt in Paris ausgetragen werden. Das Organisationskomitee teilte mit, dass nun auch andere Orte wie Paris und Lyon in Betracht gezogen werden. Eine Entscheidung könnte es am 11. Mai geben, wenn das Exekutivbüro der Veranstalter sich über die Ergebnisse der neu angestoßenen Stadionsuche beugt.