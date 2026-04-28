Wo finden die 2030 Olympia-Eishockeyspiele statt?

Wegen Streitigkeiten am geplanten Austragungsort Nizza könnten Eishockeyspiele der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2030 in den französischen Alpen Hunderte Kilometer entfernt in Paris ausgetragen werden. Das Organisationskomitee teilte mit, dass nun auch andere Orte wie Paris und Lyon in Betracht gezogen werden. Eine Entscheidung könnte es am 11. Mai geben, wenn das Exekutivbüro der Veranstalter sich über die Ergebnisse der neu angestoßenen Stadionsuche beugt.
Eigentlich war vorgesehen, vor allem die Eishockey-Partien der Männer in der Allianz Riviera Arena in Nizza abzuhalten, wo sonst Fußball gespielt wird. Der neue Bürgermeister Eric Ciotti hatte sich aber strikt dagegen gewehrt, das Stadion des Erstligisten OGC Nizza zeitweise anderweitig zu nutzen. Zwei andere vorgeschlagene Stadien in der Stadt hätten Beschränkungen aufgewiesen, hieß es vom Organisationsteam.
Eine zweite Eisfläche ist ungeachtet des Zwists um Eishockey weiterhin in Nizza vorgesehen. Auch andere Eis-Sportarten sollen bei den Spielen 2030 in der südfranzösischen Stadt beheimatet werden.
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