Bauern toben trotz 100 Millionen für Agrardiesel

Neue Proteste werden Totschnig & Co. angedroht

Denn was in Budgetreden nach viel Geld klingt, schrumpft in der Fläche zu Beträgen, die viele Betriebe kaum als spürbare Entlastung wahrnehmen dürften. Die Kritik aus der Praxis ist entsprechend deutlich. Auch Ernst Tschida, Galionsfigur der Bauernproteste, verweist darauf, dass solche Summen an der Realität vieler Höfe vorbeigehen. Die strukturellen Probleme – niedrige Erzeugerpreise, steigende Kosten und wachsender bürokratischer Druck – würden damit nicht ansatzweise adressiert. Wenn es keine Bewegung der Agrarspitze gäbe, dann verspricht er auch weitere Proteste: „Die Bauern werden für ihr Überleben kämpfen!“