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„Falsche Rechnung“

Bauern toben trotz 100 Millionen für Agrardiesel

Österreich
28.04.2026 13:15
Die Bauernproteste in Wien könnten auch künftig weitergehen.
Die Bauernproteste in Wien könnten auch künftig weitergehen.(Bild: Rene Hemerka)
Porträt von Josef Poyer
Von Josef Poyer

Es klingt nach einem politischen Befreiungsschlag: Die Wiedereinführung des Agrardiesels für 2027 und 2028 soll die Landwirtschaft entlasten. Insgesamt 100 Millionen Euro, verteilt auf zwei Jahre, doch für den ÖVP-Bauernbund könnte der „Erfolg“ zum Bumerang werden …

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Insgesamt 100 Millionen Euro, verteilt auf zwei Jahre, sprich 50 Millionen Euro jährlich, soll Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) für die Kernwählerschaft des Koalitionspartners ÖVP locker machen. Die Rückkehr des Agrardiesels soll vor allem den Bauernbund besänftigen. Nach wilden Traktorprotesten in Wien steht dieser bekanntlich unter erheblichem Zugzwang. „Ein kräftiges Signal an die heimischen Bäuerinnen und Bauern“, jubeln deshalb auch dessen Vertreter wie Präsident Georg Strasser. 

Doch die Rechnung zeigt schnell eine andere Seite. Österreich verfügt über rund 1,33 Millionen Hektar Ackerland. Wird das Fördervolumen überschlagsmäßig und gleichmäßig verteilt, ergibt sich eine rechnerische Entlastung von rund 37,60 Euro pro Hektar und Jahr. Genau diese Zahlen sind es, die die politische Erzählung von der „zentralen Entlastungsmaßnahme“ ins Wanken bringen.

Neue Proteste werden Totschnig & Co. angedroht
Denn was in Budgetreden nach viel Geld klingt, schrumpft in der Fläche zu Beträgen, die viele Betriebe kaum als spürbare Entlastung wahrnehmen dürften. Die Kritik aus der Praxis ist entsprechend deutlich. Auch Ernst Tschida, Galionsfigur der Bauernproteste, verweist darauf, dass solche Summen an der Realität vieler Höfe vorbeigehen. Die strukturellen Probleme – niedrige Erzeugerpreise, steigende Kosten und wachsender bürokratischer Druck – würden damit nicht ansatzweise adressiert. Wenn es keine Bewegung der Agrarspitze gäbe, dann verspricht er auch weitere Proteste: „Die Bauern werden für ihr Überleben kämpfen!“

Zitat Icon

Egal ob 20, 30 oder 40 Cent weniger pro Liter, die strukturellen Probleme bleiben. Das müssen auch endlich die politischen Entscheidungsträger begreifen.

Bauernführer Ernst Tschida

Bild: Bündnis Zukunft Landwirtschaft

Hinzu kommt die Einschätzung der Experten: WIFO-Agrarökonom Franz Sinabell betont auf Nachfrage der „Krone“ zwar, dass jede Entlastung grundsätzlich einkommenswirksam sei. Gleichzeitig relativiert er jedoch den Effekt im Gesamtgefüge der Landwirtschaft deutlich. Entscheidend seien nicht einzelne Kostenpositionen wie Diesel, sondern vor allem die Entwicklung der Agrarpreise. Schon kleine Preisbewegungen bei landwirtschaftlichen Produkten hätten eine wesentlich größere Wirkung auf das Einkommen als diese Förderung.

Strukturelle Probleme werden bleiben
Damit rückt die Agrardiesel-Debatte in ein bekanntes Muster: Politisch wird ein sichtbares Volumen präsentiert, ökonomisch zerfällt es in vergleichsweise geringe Effekte pro Betrieb.

Zitat Icon

Die enormen und oft unrealistischen Erwartungen der Gesellschaft tun das ihre, um vielen Bauern den Spaß an ihrer Arbeit zu verleiden.

Franz Sinabell, WIFO

Bild: Zwefo

Fazit: Was als große Entlastung verkauft wird, entpuppt sich bei genauer Betrachtung als Maßnahme im unteren zweistelligen Eurobereich pro Hektar und Jahr – zu wenig, um strukturelle Probleme zu lösen, und zu wenig, um die wachsende Unzufriedenheit in der Landwirtschaft nachhaltig zu beruhigen.

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