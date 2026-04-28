Riesige Hilfsbereitschaft für „obdachloses“ Baby

Sechs Katzen, noch immer vermisst

Alle Bewohner konnten sich vor den Flammen retten, auch ein Hund ist in Sicherheit. Noch immer werden sechs Katzen vermisst. Dass die Stubentiger verschreckt davon gelaufen sind, hält man vor Ort genauso für möglich, wie dass sie Opfer des verheerenden Brandes wurden. Hinweise auf den Verbleib der Tiere gibt es weiterhin nicht. Auch suchte man zwei Graburnen, von denen eine nun aufgetaucht sein dürfte. Unklar bleibt weiterhin auch die Brandursache. Gespannt werden die Ergebnisse der Brandermittler erwartet, die erst nach dem „Brand aus“ ihre detaillierte Arbeit aufnehmen können.