Raubein, Pyrotechnik und Schmalspurbahnfahrt

Die „Krone“ stellt Österreichs Grenzvereine vor: Im Westen ist man nur 150 Meter von der Grenze zur Schweiz entfernt, im Norden wird stets gefeiert. Im Osten bandelt man mit slowakischen und ungarischen Vereinen an, im Süden spricht man Slowenisch.
Grenzwertig! Das beschreibt den Brasilianer Ariel Germiniani bestens, er wurde im Mai 2023 für unglaubliche 72 (!) Spiele gesperrt. Warum? Weil er nach einer gelb-roten Karte völlig austickte, den Schiedsrichter attackierte und diesem eine blutige Wunde verpasste.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.