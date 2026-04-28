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Grenzvereine

Raubein, Pyrotechnik und Schmalspurbahnfahrt

Fußball
28.04.2026 12:30
Litschau wird stets vom Fanclub „USC Fighters“ unterstützt.
Litschau wird stets vom Fanclub „USC Fighters“ unterstützt.(Bild: USC Sparkasse Litschau)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die „Krone“ stellt Österreichs Grenzvereine vor: Im Westen ist man nur 150 Meter von der Grenze zur Schweiz entfernt, im Norden wird stets gefeiert. Im Osten bandelt man mit slowakischen und ungarischen Vereinen an, im Süden spricht man Slowenisch. 

0 Kommentare

Grenzwertig! Das beschreibt den Brasilianer Ariel Germiniani bestens, er wurde im Mai 2023 für unglaubliche 72 (!) Spiele gesperrt. Warum? Weil er nach einer gelb-roten Karte völlig austickte, den Schiedsrichter attackierte und diesem eine blutige Wunde verpasste.

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