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Jamal Musiala geht unter die Kinderbuch-Autoren

Deutsche Bundesliga
28.04.2026 12:43
Jamal Musiala hat ein Buch geschrieben.
Jamal Musiala hat ein Buch geschrieben.(Bild: AP/Matthias Schrader)
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Von krone Sport

Jamal Musiala hat die Stollenschuhe gegen die Tastatur getauscht und ist unter die Kinderbuch-Autoren gegangen. Der erste von zwei Bänden erscheint bereits am Freitag, wie die Verlagsgruppe Oetinger bekannt gab.

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Unter dem Titel „Mein Fußball-Abenteuer beginnt“ beschreibt Musialia in leicht lesbarer Sprache seinen Umzug nach England im Alter von sieben Jahren. Der Bayern-Star war 2010 mit seiner Familie von Fulda auf die Insel gezogen, wo er ein Jahr lang in der Jugend des FC Southampton kickte, ehe er zum FC Chelsea wechselte.

„Jamal Musiala. Mein Fußball-Abenteuer beginnt“ ist ab Freitag erhältlich.
„Jamal Musiala. Mein Fußball-Abenteuer beginnt“ ist ab Freitag erhältlich.(Bild: Oetinger)

Der zweite Band soll Musialas Zeit beim FC Bayern behandeln, für den er seit 2019 spielt. Beide Bücher umfassen 64 Seiten, heißt es vom Verlag. Im Oktober soll ein weiteres Kinderbuch von Musiala folgen – diesmal sogar mit 192 Seiten.

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