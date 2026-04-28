Jamal Musiala geht unter die Kinderbuch-Autoren

Unter dem Titel „Mein Fußball-Abenteuer beginnt“ beschreibt Musialia in leicht lesbarer Sprache seinen Umzug nach England im Alter von sieben Jahren. Der Bayern-Star war 2010 mit seiner Familie von Fulda auf die Insel gezogen, wo er ein Jahr lang in der Jugend des FC Southampton kickte, ehe er zum FC Chelsea wechselte.