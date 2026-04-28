Jamal Musiala geht unter die Kinderbuch-Autoren

Jamal Musiala hat die Stollenschuhe gegen die Tastatur getauscht und ist unter die Kinderbuch-Autoren gegangen. Der erste von zwei Bänden erscheint bereits am Freitag, wie die Verlagsgruppe Oetinger bekannt gab.
Unter dem Titel „Mein Fußball-Abenteuer beginnt“ beschreibt Musialia in leicht lesbarer Sprache seinen Umzug nach England im Alter von sieben Jahren. Der Bayern-Star war 2010 mit seiner Familie von Fulda auf die Insel gezogen, wo er ein Jahr lang in der Jugend des FC Southampton kickte, ehe er zum FC Chelsea wechselte.
Der zweite Band soll Musialas Zeit beim FC Bayern behandeln, für den er seit 2019 spielt. Beide Bücher umfassen 64 Seiten, heißt es vom Verlag. Im Oktober soll ein weiteres Kinderbuch von Musiala folgen – diesmal sogar mit 192 Seiten.
Duell mit dem Titelverteidiger
Heute Abend ist der 23-Jährige allerdings in seinem Hauptberuf gefragt. Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gastiert der Edel-Techniker mit den Münchnern bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain.
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