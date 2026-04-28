Vonn-Seitenhieb: „Manchmal hab ich das Gefühl …“

Hat mit Kritik und Hass zu kämpfen

So furchtlos sich die Speed-Spezialistin über die Pisten haut, so sehr nagt die anhaltende Kritik an ihr. Auch deshalb hat sich Vonn nun in einer Instagram-Story wieder an Hater und Kritiker gewandt. Einen Beitrag mit den Worten „Erfolg zieht Feinde an. Fortschritt weckt Neid. Wenn dich niemand hasst, hast du es im Leben nicht geschafft“, kommentierte die US-Amerikanerin sarkastisch: „Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich es wirklich geschafft habe.“