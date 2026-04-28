Vonn-Seitenhieb: „Manchmal hab ich das Gefühl …“

Lindsey Vonn hat nach ihrem fatalen Sturz in der Olympia-Abfahrt von Cortina weiter mit den Folgen zu kämpfen. Während sie ihr Reha-Training absolviert, muss sich die US-Amerikanerin fortwährend mit Kritik und auch Hass auseinandersetzen. Nun hat die Ski-Queen selbst eine kleine Spitze an alle Hater und Kritiker verteilt.
Nach ihrer Horror-Verletzung kämpft sich Vonn Schritt für Schritt zurück. Zwischen ihren Reha-Trainings hat sich die 41-Jährige zuletzt auch ein paar Momente der Entspannung gegönnt. Auf Instagram postete die US-Amerikanerin ein Foto von sich mit Krücken am Strand.
Zudem tauchten Aufnahmen der Ski-Queen im Rollstuhl am Flughafen von Los Angeles auf. Begleitet wird Vonn aber auch von anhaltender Kritik – vor allem hinsichtlich ihres Comebacks und der Entscheidung trotz eines Kreuzbandrisses an den Winterspielen teilzunehmen.
Hat mit Kritik und Hass zu kämpfen
So furchtlos sich die Speed-Spezialistin über die Pisten haut, so sehr nagt die anhaltende Kritik an ihr. Auch deshalb hat sich Vonn nun in einer Instagram-Story wieder an Hater und Kritiker gewandt. Einen Beitrag mit den Worten „Erfolg zieht Feinde an. Fortschritt weckt Neid. Wenn dich niemand hasst, hast du es im Leben nicht geschafft“, kommentierte die US-Amerikanerin sarkastisch: „Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich es wirklich geschafft habe.“
Bei ihrem verhängnisvollen Unfall in der Abfahrt von Cortina d‘Ampezzo hatte sich Vonn eine schwere Knie- und Unterschenkelverletzung zugezogen. Seitdem wurde die Olympiasiegerin von 2010 und einstige Speed-Dominatorin bereits fünfmal operiert. Eine sechste Operation kommt zudem auf sie zu.
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