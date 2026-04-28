Experte: Einsparungen „ziemlich sicher“ zu wenig

Geringere Pensionserhöhung „angebracht“

„Wirklich schlecht“ sei in dem Zusammenhang allerdings, dass Unternehmen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über 60 Jahre wieder mehr in den Familienausgleichslastenfonds (FLAF) einzahlen sollen. „Da wäre es gescheiter gewesen, die Lohnnebenkosten weniger zu senken, weil das ja eine spezifische neue Belastung für ältere Arbeitnehmer ist.“ Die als eine Gegenfinanzierungsmaßnahme angekündigte Anhebung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge vergrößere wiederum den Abstand zwischen Brutto- und Nettoeinkommen und sei damit „nicht ideal“.

Kein Problem hat Badelt damit, dass die Pensionsanpassungen 2027 und 2028 geringer ausfallen sollen. Die Belastung werde kleiner sein als im aktuellen Jahr und es müssten einfach alle großen Kostentreiber wieder zur Konsolidierung beitragen. „Da scheint mir eine etwas geringere Pensionserhöhung durchaus angebracht“ – vor allem, wo die aktuell schwierige Budgetsituation laut Untersuchungen des Fiskalrats unter anderem durch außerordentliche Erhöhungen zustande gekommen sei.