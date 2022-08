Diese Gefahren erwarten Outdoorsportler in Zukunft

Bewegung und Sport sind wichtig, keine Frage. In Zukunft müssen Sportler jedoch aufgrund des Klimawandels auf einiges gefasst sein: Hitzewellen und dessen Folgen, aber ebenso Extremwetterereignisse wie Starkregen, vermehrten Steinschlag im Gebirge, längeren Pollenflug, viele Blaualgen in Gewässern etc. Was ein Experte dazu sagt.