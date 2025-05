Chronische Entzündungen erfolgreich behandeln

Dazu gehören die sogenannten Januskinase-Inhibitoren (JAKi), welche gezielt zelluläre Signalwege blockieren und damit die Entzündung verhindern. Sie kommen zur Anwendung, wenn alle anderen Therapieoptionen versagen. Erstmals 2012 in den USA, 2017 bei uns zugelassen, haben sie unzähligen Patienten mit chronisch entzündlichen Krankheitsbildern, allen voran aus dem Rheumabereich, geholfen. Nun wurden die Leitlinien für deren Einsatz neu definiert, da dies die zunehmende Komplexität des Einsatzes von JAK-Hemmern erforderte. Berücksichtigt wurden dabei auch die in jüngsten Studien erhobenen Sicherheitsfragen zu einem möglichen erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs in Zusammenhang mit der Einnahme dieser Medikamente.