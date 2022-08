Darum will Jeff Bezos jetzt Ihre Wohnung saugen

Wertvolle Einblicke

Daten, die für Amazon laut Bloomberg in Zukunft wesentlich wertvoller sein könnten als der mit 78 Millionen Dollar angegebene voraussichtlich zu erwirtschaftende Gewinn von iRobot im kommenden Jahr. „Die Größe Ihres Hauses ist ein ziemlich guter Indikator für Ihren Wohlstand. Ein mit Spielzeug übersäter Boden bedeutet, dass Sie wahrscheinlich Kinder haben. Ein Haushalt ohne viele Möbel ist ein Haushalt, dem Sie versuchen können, mehr Möbel zu verkaufen“, so Bloomberg. All dies seien nützliche Informationen für ein Unternehmen wie Amazon, „das sich, wie Sie vielleicht bemerkt haben, auf den Verkauf von Waren spezialisiert hat“.