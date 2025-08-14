Vorteilswelt
Nemecz abgeschlagen

Steinlechner in Kopenhagen zum Auftakt Siebenter

Sport-Mix
14.08.2025 21:41
Maximilian Steinlechner
Maximilian Steinlechner(Bild: GEPA)

Maximilian Steinlechner hat zum Auftakt der Danish Golf Championship in Kopenhagen eine starke Leistung aufs Grün gebracht. 

Der 25-jährige Tiroler spielte am Donnerstag bei dem mit 2,75 Millionen Dollar dotierten Turnier eine bogey-freie 67er-Runde (4 unter Par) und liegt damit auf dem geteilten siebenten Rang, drei Schläge hinter dem führenden Engländer Marco Penge. Nicht so gut lief es für die Steirer Matthias Schwab und Lukas Nemecz, die mit je einer 72 gemeinsam 93. sind.

Lukas Nemecz
Lukas Nemecz(Bild: HotelPlanner-Tour)

Steinlechner ist derzeit noch Spieler der Challenge Tour. Dort liegt er auf dem dritten Gesamtrang der Jahreswertung, die Top 20 erhalten automatisch die Karte für die DP World Tour für die kommende Saison. Diese hat der ÖGV-Spieler praktisch fix. Steinlechner hatte Anfang Juli in Schladming seinen ersten Challenge-Tour-Sieg gefeiert und bereits bei mehreren DP-World-Tour-Turnieren gute Ergebnisse erzielt, darunter Rang 22 bei den Austrian Alpine Open vor zweieinhalb Monaten.

