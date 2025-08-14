Steinlechner in Kopenhagen zum Auftakt Siebenter

Steinlechner ist derzeit noch Spieler der Challenge Tour. Dort liegt er auf dem dritten Gesamtrang der Jahreswertung, die Top 20 erhalten automatisch die Karte für die DP World Tour für die kommende Saison. Diese hat der ÖGV-Spieler praktisch fix. Steinlechner hatte Anfang Juli in Schladming seinen ersten Challenge-Tour-Sieg gefeiert und bereits bei mehreren DP-World-Tour-Turnieren gute Ergebnisse erzielt, darunter Rang 22 bei den Austrian Alpine Open vor zweieinhalb Monaten.