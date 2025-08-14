Red-Bull-Trennung von Ex-Boss Horner nun offiziell

Seit dem Vorjahr nicht mehr unumstritten

Er war im Team seit einer Affäre um angeblich unangemessenen Umgang mit einer Mitarbeiterin seit dem Vorjahr nicht mehr unumstritten. Horner war nach einer Untersuchung eines unabhängigen Anwalts von den Vorwürfen freigesprochen worden und durfte mit der Unterstützung der thailändischen Red-Bull-Mehrheitseigentümer als Teamchef im Amt bleiben.