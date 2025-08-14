Dundee United gegen SK Rapid LIVE ab 20.45 Uhr

Im Trainerteam sei man erst in der Findungsphase, was die Mannschaft brauche. „Fühlen sie sich wohl, wenn sie das Gefühl haben, es geht etwas leichter? Oder vielleicht brauchen sie das Gefühl, wirklich alles abrufen zu müssen, um zu performen?“, führte Stöger aus. Im Moment könne er noch nicht sagen, was in jedem Einzelnen vorgeht. „Klar ist, wir wollen über die Schotten drüberkommen und es wird eine schwierige Aufgabe.“ Kapitän Matthias Seidl meinte: „Der Gegner wird zuhause hoch motiviert sein. Wir müssen von der ersten Minute an präsent sein.“