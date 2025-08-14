So holen Sie sich bei Reiseärger Geld zurück

Die Sommermonate nutzen viele Urlauber für Flugreisen. Oft gibt es dabei schon Probleme, bevor der Flieger abhebt. Aber egal, ob verspätet oder annulliert, als Gast müssen Sie sich nicht einfach abspeisen lassen. Die „Krone“ hat recherchiert, welche Rechte Sie haben und wann Ihnen sogar mehrere hundert Euro Entschädigung zustehen.