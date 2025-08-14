So holen Sie sich bei Reiseärger Geld zurück

LIVE: Ausgeglichener Beginn bei WAC gegen PAOK!
Europa-League-Quali
Die Sommermonate nutzen viele Urlauber für Flugreisen. Oft gibt es dabei schon Probleme, bevor der Flieger abhebt. Aber egal, ob verspätet oder annulliert, als Gast müssen Sie sich nicht einfach abspeisen lassen. Die „Krone“ hat recherchiert, welche Rechte Sie haben und wann Ihnen sogar mehrere hundert Euro Entschädigung zustehen.
Wer hat es noch nicht erlebt? Man kauft ein Flugticket, und dann heißt es am Reisetag plötzlich, der Flieger fällt aus bzw. ist verspätet. Für den Gast stellt sich dann die Frage, was zu tun ist und wie es weitergeht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.