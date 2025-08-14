Austria Wien gegen Banik Ostrava, LIVE ab 21 Uhr

„Werden gemeinsam alles tun, dass Flieger landet“

Ortlechner sprach von einem „Stichwort Stabilität“. Diese sei im Unterschied zur vergangenen Saison verloren gegangen. „Es ist wichtig, dass wir sie auch in dieser relativ jungen Saison wieder finden.“ Der Ex-Profi wehrte sich gegen Negativismus. „Manchmal wirkt es so, als passt im Moment gar nichts zusammen, aber das ist ja nicht die Wahrheit“, merkte Ortlechner an. Es gelte nun, mit der Mannschaft an einem Strang zu ziehen. „Am Ende sind wir alle Passagier und werden gemeinsam alles tun, dass der Flieger landet.“