Gänsehäufel: Polizei rückt in FKK-Bereich aus

Verdacht verunsichert Badegäste

Die Nachricht verbreitete sich trotzdem wie ein Lauffeuer unter den Badegästen. Überall wurde darüber gesprochen, manche waren verunsichert, andere empört, wie ein Augenzeuge der „Krone“ schilderte. „Wir müssen solchen Vorwürfen nachgehen, weil es ein ganz sensibles Thema ist“, erklärte ein Bademeister später. „Wir selbst dürfen keine Handys anschauen. Deshalb haben wir die Polizei gerufen. Letztlich war es aber ein Fehlalarm – auf dem Smartphone wurde nichts Belastendes gefunden.“