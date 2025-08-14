Teamspieler Zivkovic wechselt nach Frankreich!

LIVE: Ausgeglichener Beginn bei WAC gegen PAOK!
Handball-Wandervogel Boris Zivkovic schlägt sein sportliches Lager in Frankreich auf!
Der ÖHB-Rückraumspieler heuerte nach Stationen in Polen, Deutschland, Kuwait und zuletzt Belarus nun bei Chartres Metropole an.
„Ich freue mich riesig auf diese Aufgabe. Die Starligue ist eine großartige Liga. Ich bin froh, dass es mit dem Wechsel geklappt hat“, erklärte Zivkovic, der aktuell der einzige fitte Linkshänder im Rückraum von Chartres ist.
